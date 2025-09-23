Onu, Tajani: "Sì a due Stati, non c'è futuro per Hamas a Gaza"

"L'Italia è contraria all'occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione". Il ministro degli Esteri, intervenendo all'assemblea generale dell'Onu, ribadisce la posizione del governo. "Isreale smetta di bombardare e Hamas liberi subito gli ostaggi" scandisce Tajani, che definisce catastrofica la situazione umanitaria a Gaza. Condanna il recente attacco a Doha e incoraggia lo stesso Qatar, Stati Uniti ed Egitto a proseguire gli sforzi di mediazione per raggiungere il cessate il fuoco. Sosteniamo con forza il sogno del popolo palestinese di avere uno Stato. Due popoli, due Stati, l'unica soluzione per assicurare un futuro di pace in Medioriente" sottolinea Tajani, che pero ribadisce che Roma, al momento, non intende riconoscere lo stato di Palestina: non possiamo fare un favore a Hamas, sostiene, che non può aver un futuro nella Striscia. Giorgia Meloni è già arrivata a New York. nelle prossime ore è previsto l'intervento della premier all'assemblea generale dell'Onu.