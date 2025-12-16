Omicidio Thomas Bricca, la madre: "Ogni udienza è un colpo al cuore"

"Per me è un colpo al cuore ogni volta che sento queste udienze". La rabbia e il dolore di una mamma che attende che la giustizia faccia il suo corso e che non riesce a trattenere le lacrime quando in aula si parla della morte suo figlio Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso ad Alatri, in provincia Frosinone la sera del 30 gennaio 2023. Per quel omicidio sono ritenuti responsabili Roberto e Mattia Toson, padre e figlio. Il tribunale di Frosinone ha condannato il primo all'ergastolo, il secondo a 24 anni di carcere, concedendogli le attenuanti che ora in appello l'accusa chiede siano tolte, puntano a due ergastoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori Thomas Bricca sarebbe stato vittima di un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato infatti un altro giovane del paese, coinvolto nei giorni precedenti l'omicidio in una serie di violenti litigi e risse.