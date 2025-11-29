Obesità giovanile, la nutrizionista Laura Rossi a Tgcom24: "Un bambino su tre è sovrappeso"

"Il problema è complesso, ma le soluzioni sono apparentamene semplici - ha aggiunto Laura Rossi - noi tendiamo a mangiare troppo e a muoverci poco, i bambini italiani sono tra i più sedentari di Europa. La prima cosa da fare è tagliare un po' le porzioni e possiamo farlo, mantenendo un profilo nutrizionale adeguato: basta mettere nel piatto carne bianca, pesce uova, formaggi più leggeri come la ricotta e la caciotta e tanto prodotto vegetale, eliminando quelli più calorici e ridurre i carboidrati".