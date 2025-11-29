Obesità giovanile, la nutrizionista Laura Rossi a Tgcom24: "Un bambino su tre è sovrappeso"

"Il problema nasce dal fatto che mangiamo male e mangiamo troppo rispetto ai nostri fabbisogni" ha dichiarato la ricercatrice dell'ISS
La nutrizionista e ricercatrice dell'ISS, Laura Rossi, a Tgcom24 lancia l'allarme sull'obesità tra bambini e adolescenti, che da anni rappresenta un fenomeno ben radicato in Italia: "Un bambino su tre risulta essere sovrappeso od obeso e tre bambini su dieci risultano avere vari gradi di obesità. Questo è un dato che purtroppo si mantiene nel corso degli anni, c'è qualche piccolo miglioramento, sicuramente, in alcune regioni d'Italia, ma resta un dato abbastanza elevato se si confronta con qualche altro Paese europeo, soprattutto i Paesi del Sud Europa. Il problema nasce dal fatto che mangiamo male e mangiamo troppo rispetto ai nostri fabbisogni".
"Il problema è complesso, ma le soluzioni sono apparentamene semplici - ha aggiunto Laura Rossi - noi tendiamo a mangiare troppo e a muoverci poco, i bambini italiani sono tra i più sedentari di Europa. La prima cosa da fare è tagliare un po' le porzioni e possiamo farlo, mantenendo un profilo nutrizionale adeguato: basta mettere nel piatto carne bianca, pesce uova, formaggi più leggeri come la ricotta e la caciotta e tanto prodotto vegetale, eliminando quelli più calorici e ridurre i carboidrati".