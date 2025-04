Norvegia, riattivati i bunker della Guerra"Fredda: la paura della Russia

Erano circa 3mila quelli disseminati in tutto il paese, nascosti fra montagne e caverne. Ora sono due, in particolare, i giganteschi bunker che Oslo ha riattivato, adattati alle esigenze attuali e dotati dei più moderni equipaggiamenti. Si tratta della stazione aerea di Bardufoss e della base navale di Olavsvern. La prima è stata costruita nel 1938 e usata durante la Seconda Guerra Mondiale, venne successivamente trasformata in un rifugio per i caccia norvegesi contro possibili attacchi sovietici.



La base navale di Olavsvern è stata scavata nel fianco di una montagna ed è protetta da 275 metri di roccia, fu costruita per contrastare la crescente minaccia della Flotta del Nord sovietica. La sua posizione è strategica. La Marina degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di utilizzare la base per i suoi sottomarini nucleari. La Norvegia insomma si prepara a scenari di guerra che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.