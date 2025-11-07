"Non posso vederlo soffrire": donna salva uno squalo arenato in Oregon

Una passeggiata con i suoi cani si è trasformata in un gesto di grande umanità. Colleen Dunn, una donna dell’Oregon, ha notato un piccolo squalo arenato sulla spiaggia di Manzanita e, dopo un attimo di esitazione, ha deciso di intervenire. Nel video, che ha fatto il giro dei social, si sente che la donna dice: "Non so cosa fare, ma non posso vederlo soffrire così", prima di armarsi di coraggio e trascinare l’animale per la coda fino a raggiungere l’acqua più profonda. Lo squalo, un esemplare di squalo salmone lungo circa un metro e del peso di 23 chili, è riuscito a riprendere a nuotare dopo essere stato liberato. Una storia a lieto fine che mostra come, anche davanti a una situazione insolita e potenzialmente rischiosa, l’istinto di aiutare possa prevalere sulla paura.