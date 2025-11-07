Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
gesto di coraggio

"Non posso vederlo soffrire": donna salva uno squalo arenato in Oregon

Colleen Dunn trascina l'animale verso il mare e riesce a salvarlo: la scena diventa virale

07 Nov 2025 - 13:04
01:30 

Una passeggiata con i suoi cani si è trasformata in un gesto di grande umanità. Colleen Dunn, una donna dell’Oregon, ha notato un piccolo squalo arenato sulla spiaggia di Manzanita e, dopo un attimo di esitazione, ha deciso di intervenire. Nel video, che ha fatto il giro dei social, si sente che la donna dice: "Non so cosa fare, ma non posso vederlo soffrire così", prima di armarsi di coraggio e trascinare l’animale per la coda fino a raggiungere l’acqua più profonda. Lo squalo, un esemplare di squalo salmone lungo circa un metro e del peso di 23 chili, è riuscito a riprendere a nuotare dopo essere stato liberato. Una storia a lieto fine che mostra come, anche davanti a una situazione insolita e potenzialmente rischiosa, l’istinto di aiutare possa prevalere sulla paura.