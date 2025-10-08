Nobel per la Chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi

Il premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all'inglese Richard Robson e al giordano-statunitense Omar Yaghi per lo sviluppo di reticoli metallorganici, cioè di nuovi materiali costituiti da minuscoli spazi nei quali le molecole di gas possono fluttuare e dalle proprietà malleabili. Grazie a questi nuovi materiali è possibile per esempio separare le molecole d'acqua dall'aria oppure le molecole tossiche dalle acque di scarico, trovando importanti applicazioni nella gestione della crisi idrica mondiale.