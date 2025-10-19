"No Kings Day", negli Usa oltre 2.700 manifestazioni contro Trump

La piazza è colorata e festiva, ma il messaggio chiaro e diretto: "No all'uomo solo al potere". La protesta del "No Kings Day" ("Nessun re") attraversa l'America da costa a costa, da Times Square a New York fino al saliscendi delle stradine di San Francisco, passando per la capitale Washington e grandi città come Atlanta, Boston, Houston, Miami e Chicago. Oltre 2.700 manifestazioni contro Donald Trump, contro quella che è stata definita la deriva "monarchica e autoritaria" del presidente degli Stati Uniti.