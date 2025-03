"Montecitorio a porte aperte": in Aula la pianista ucraina Zenoviia

La Banda dei Carabinieri ha aperto l'edizione di marzo di "Montecitorio a porte aperte". In Aula l'esibizione di "Fabbrica", Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma Capitale, con la pianista ucraina Anna Danchak Zenoviia. "Avere qui i giovani talenti di Fabbrica, grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto con l'Opera di Roma, teatro lirico del Cerimoniale di Stato, è stato un grande dono per i visitatori e per la Camera", ha detto il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. "L'appuntamento di oggi - ha aggiunto Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma - è il frutto di una unione virtuosa tra due grandi istituzioni nel segno della cultura e del grande melodramma italiano, vanto del nostro Paese".