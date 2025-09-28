"Miracolo Milano" escluso dal Festival del Cinema di Roma

Miracolo Milano non si replica a Roma. Il docufilm che racconta l'ascesa del capoluogo lombardo, tra cadute e risalite e che oggi è la città più internazionale d’Italia e traino dell'economia del Paese, non è stato ammesso al Festival del cinema della Capitale. Sarà per l'antica rivalità tra Roma e Milano, sarà anche per una certa miopia degli organizzatori, come l'ha definita il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'esclusione di miracolo Milano e le polemiche fiorite si stanno rivelando un'ottima pubblicità. Il docufilm diretto da Michele Saulle non è ancora uscito nelle sale, ma sta facendo parlare di sè, ha riempito pagine di giornali e verrà presentato il 16 ottobre al Senato. E se qualcuno dubitava del respiro corto di una produzione bollata come "locale", i produttori fanno sapere che il docufilm parteciperà a numerosi festival internazionali.