Meloni: "La reazione di Israele va oltre il limite di proporzionalità"

"Noi non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all'autodifesa di Israele dopo il massacro del 7 ottobre compito da terroristi che da troppo tempo si fanno scudo dei civili, ma non possiamo tacere ora di fronte a una reazione di Israele andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a colpire anche le comunità cristiane che sono fattore di equilibrio nella Regione e che ora sta mettendo a repentaglio la prospettiva storica di due popoli e due Stati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Rimini. "Condanniamo - ha aggiunto - l'uccisione dei giornalisti a Gaza, inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare l'orrore della guerra.