UN ANNO STRAORDINARIO

Mediaset è prima in Italia per ascolti tv, radio e digitale

Secondo i dati Auditel di fine anno il Gruppo supera la Rai sia sul pubblico totale sia sul target commerciale

di Eleonora Rossi Castelli
30 Dic 2025 - 13:24
01:33 
video evidenza