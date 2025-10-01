Massimo Zen esce dal carcere e torna a casa

Ad abbracciare Massimo Zen fuori del carcere di Verona la moglie Franca e gli amici di sempre. Dopo poco più di due anni di reclusione, ottenuta una grazia parziale dal capo dello stato, il 53enne vigilante padovano che nel 2017 uccise un bandito in fuga, è tornato a casa, affidato ai servizi sociali. Condannato a oltre 9 anni di carcere, Zen dovette anche risarcire con 500mila euro

i familiari del malvivente che quella notte di 8 anni fa, insieme ad altri complici, aveva assaltato ben tre bancomat. Ma ora - dice Zen - voglio riprendermi la mia vita. A breve inizierà a lavorare in un canile del suo paese, per estinguere il residuo di pena che gli rimane da scontare, ma non potrà uscire di casa dopo le 10 di sera.

