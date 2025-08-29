Logo Tgcom24
Manovra, si annuncia battaglia nella maggioranza

Rimane compatta nel continuare a tagliare il costo del lavoro e ridurre la pressione fiscale

di Ida Molaro
29 Ago 2025 - 12:47
Se la Lega plaude all'ipotesi lanciata dal ministro dell'Economia Giorgetti di tassare gli extra-profitti delle banche, da Forza Italia arriva una sonora bocciatura alla sola idea di parlare di nuove imposte, chiunque sia il destinatario. Si annuncia la battaglia d'autunno per la finanziaria di fine anno con Fratelli d’Italia che rivendica di aver mantenuto i conti pubblici in ordine e di volerlo fare anche per il futuro. Su un punto strategico la maggioranza si mostra compatta fin da ora: continuare a tagliare il costo del lavoro e ridurre la pressione fiscale soprattutto a favore del ceto medio. Non a caso il ministero del Tesoro sarebbe pronto ad abbassare di due punti l'attuale aliquota Irpef del 35 per cento.
 

  
 

