Manovra, al vaglio una tassa sull'oro una tantum

Spunta l'ipotesi di una tassa una tantum sull'oro. L'idea è introdurre un'aliquota agevolata temporanea al 12,5% per la rivalutazione: un'adesione del 10% delle famiglie italiane darebbe un gettito di oltre 2 miliardi. Secondo la Lega, l'imposta risulterebbe allineata con la tassazione applicata ai titoli di Stato. È scaduto il termine per la presentazione in Senato degli emendamenti sulla legge di bilancio da 18 miliardi. Incassato ieri l'ok dell'Ecofin all'anticipo dei dazi sui piccoli pacchi extra Ue provenienti prevalentemente dalla Cina, altri temi caldi affitti brevi Forza Italia insiste e chiede di non aumentare la cedolare sulle locazioni a breve termine.

