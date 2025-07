"Mangiano sabbia", il presidente della Tunisia mostra all'inviato di Trump le foto dei bambini di Gaza

Il presidente della Tunisia Kais Saied ha mostrato a Massad Boulos, il principale consigliere per l'Africa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, immagini di bambini che muoiono di fame nella Striscia di Gaza. Il video ufficiale dell'incontro al palazzo presidenziale di Cartagine mostra il presidente tunisino dire a Boulos che "è tempo che tutta l'umanità si svegli e metta fine a questi crimini contro il popolo palestinese". "Credo che tu conosca bene queste immagini", ha detto Saied all'inviato Usa mentre mostrava una fotografia di quello che ha descritto come "un bambino che piange e mangia la sabbia nella Palestina occupata". "È assolutamente inaccettabile", ha aggiunto Saied mentre Boulos rimaneva in silenzio, annuendo di tanto in tanto, "è un crimine contro l'intera umanità".