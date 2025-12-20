Logo Tgcom24
Politica
MATTARELLA

"La spesa militare può essere impopolare ma è quanto mai necessaria"

Il Presidente"si schiera con l'Europa e poi si"rivolge anche ai politici lanciando l'allarme astensionismo

di Ida Molaro
20 Dic 2025 - 12:24
01:30 
