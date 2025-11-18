"La ruota della fortuna", Riccardo da record: vince altri 200mila euro e raddoppia il bottino

Il concorrente di Recanati (MC) ha raggiunto nella puntata del 17 novembre il montepremi più alto di questa edizione
A "La ruota della fortuna" va in scena una serata da incorniciare per Riccardo Piancatelli, che durante la puntata in onda lunedì 17 novembre si è aggiudicato una vincita da 200mila euro.
Il 32enne ingegnere ambientale di Recanati (Macerata) raddoppia così il bottino portato a casa nei giorni scorsi, raggiungendo un montepremi totale di oltre 410mila euro. "Diventa automaticamente il più grande campione di sempre", ha commentato Gerry Scotti, visibilmente emozionato.