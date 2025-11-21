Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
Serata da incorniciare

"La ruota dei campioni", boom di ascolti

Oltre 5 milioni e 800 mila telespettatori e il 28% di share

21 Nov 2025 - 15:11
01:23 

Serata da incorniciare, ieri, su Canale 5. Lo speciale "La ruota dei campioni” ha vinto la serata con numeri davvero impressionanti: oltre 5 milioni e 800 mila telespettatori e il 28% di share.