Mondo
A barcellona

La Global Sumud Flotilla rientra in porto per maltempo

La decisione - si fa sapere - è stata presa per garantire la sicurezza dei circa 300 attivisti a bordo delle imbarcazioni

di Alessandra Chertizza
01 Set 2025 - 19:47
01:30 

Più che le minacce, poterono i venti avversi. Così la missione della Global Sumud Flotilla, partita ieri da Barcellona alla volta di Gaza, è stata costretta all'indietro tutta. La decisione di rientrare nel porto di Barcellona - si fa sapere - è stata presa per garantire la sicurezza dei circa 300 attivisti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla. Tra loro - ironia della sorte - anche la campionessa della lotta al cambiamento climatico Greta Thumberg.

Ma prima del meteo, era stato il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir ad allungare ombre minacciose sulla missione, che si propone di rompere il blocco navale di Gaza e di portare aiuti umanitari ai palestinesi: gli attivisti saranno trattati come terroristi - aveva avvertito Gvir - ma senza scalfire la determinazione della delegazione italiana della spedizione, che aveva chiesto l'intervento del governo di Roma.

flottilla
barcellona
gaza

