La Global Sumud Flotilla rientra in porto per maltempo

Ma prima del meteo, era stato il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir ad allungare ombre minacciose sulla missione, che si propone di rompere il blocco navale di Gaza e di portare aiuti umanitari ai palestinesi: gli attivisti saranno trattati come terroristi - aveva avvertito Gvir - ma senza scalfire la determinazione della delegazione italiana della spedizione, che aveva chiesto l'intervento del governo di Roma.