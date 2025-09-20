"La fuga immobile" di Walter Siti

"La fuga immobile", pubblicato da Silvio Berlusconi Editore, è il nuovo libro del Premio Strega Walter Siti, dove interpreta con la sua lente critica la Generazione Z. "Direi che è una generazione assente, che si vuole assente. Come tale, la famiglia può essere considerata un luogo dove la realtà non ti aggredisce in modo particolarmente violento, ma all'interno della famiglia succede che si isolano essi stessi in una stanza e non vogliono parlare con i genitori", spiega Siti.