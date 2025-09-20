"La fuga immobile" di Walter Siti

La Generazione Z nell'interpretazione del Premio Stregadi Carlo Gallucci
"La fuga immobile", pubblicato da Silvio Berlusconi Editore, è il nuovo libro del Premio Strega Walter Siti, dove interpreta con la sua lente critica la Generazione Z. "Direi che è una generazione assente, che si vuole assente. Come tale, la famiglia può essere considerata un luogo dove la realtà non ti aggredisce in modo particolarmente violento, ma all'interno della famiglia succede che si isolano essi stessi in una stanza e non vogliono parlare con i genitori", spiega Siti.
I social e il digitale sono centrali nella vita della Generazione Z. "Il grande uso dei social non può essere valutato solo da un punto di vista sociale, ma anche neurologico. Il che non dovrebbe però portare a eliminare i social per esempio dalla scuola, ma inserirli nella scuola e abituare i giovani a lavorarci, riducendo al minimo questi effetti neurologici", sottolinea Siti.
Commenti (0)