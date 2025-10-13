"La forza di una donna", parla Sirin: "Ho ricevuto minacce di morte per via del mio personaggio"

Ospite a "Verissimo", l'attrice Seray Kaya della serie turca di Canale 5 "La forza di una donna" parla del rapporto con il suo personaggio, Sirin. "Mi chiamano la regina dei cattivi ma in realtà sono dolce come un tiramisù", dice in italiano, prima di soffermarsi sugli attacchi subiti a lungo.

"Per circa tre anni tutti mi hanno odiata, quando mi vedevano per strada o sui social venivo letteralmente presa di mira, subivo un vero linciaggio mediatico", spiega nella trasmissione di Canale 5. La situazione, aggiunge, è degenerata poco dopo la scomparsa del padre. "Ho ricevuto un messaggio in cui si augurava la morte mia e di miei genitori".