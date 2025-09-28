Logo Tgcom24
ALLA MEMORIA

La Fashion Week celebra Giorgio Armani

Wintour ha sottolineato che re Giorgio è stato "uno dei capi di Stato della moda, ma soprattutto un visionario nel suo tempo, sempre avanti di qualche curva"

28 Set 2025 - 14:33
01:35 

Grandi celebrazioni alla Fashion Week di Milano. "A lui che ha ridefinito i confini della moda, Giorgio Armani genio creativo, maestro visionario". Sul palco del Teatro alla Scala Anna Wintour consegna alla famiglia Armani il Legacy Award. Gli applausi hanno riempito la sala. Un tributo doveroso nella notte degli Oscar alla sostenibilità. 

