Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme… sul red carpet

Presentato a New York "Il bacio della donna ragno", ritorno al cinema di Jennifer Lopez, e sul red carpet insieme a lei ecco spuntare l'ex marito Ben Affleck. Gossip?, no, lui è uno dei produttori (con Matt Damon), ma qualche sguardo complice c'è stato. Si saranno anche lasciati, ma a riunire Jennifer Lopez e Ben Affleck ci pensa un red carpet. Rieccoli insieme a New York alla premiere de "Il bacio della donna ragno" il celebre musical che arriverà nelle sale statunitensi venerdì. Lei sorride, lui a tratti pare in imbarazzo ma poi si scioglie ..tra sguardi complici e qualche chiacchiera sussurrata all'orecchio a favore di flash...ed è subito nostalgia. La presenza di Afflek non era attesa... Jlo, 56 anni, è la protagonista della pellicola ma a rendere il progetto realtà - come lei stessa ha ammesso - è stato ben che con lo ha prodotto assieme all'amico di sempre Matt Damon.

