Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
Ma la AI è una bolla?

"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 3: ma la AI è una bolla?

Matteo Flora intervista Stefano Quintarelli, Tecnologo, Autore e Investitore.

22 Nov 2025 - 17:30
11:58 