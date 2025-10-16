Il Papa e Mattarella alla Fao: "

"Se si sconfiggerà la fame, la pace sarà il terreno fertile dal quale nascerà il bene comune di tutte le nazioni". E’ il Pensiero di Leone XIV per il mondo intero. Lo pronuncia dalla sede dell'agenzia dell'Onu per il cibo, in una giornata storica in cui chiede di agire e richiama sulle immagini dei troppi bambini malnutriti, "segno - osserva - di un'economia senz'anima". "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore", tema cardine della giornata mondiale dell'alimentazione che, nell'80° anniversario della Fao, si rivolge ai governi, le imprese e i cittadini per costruire insieme un sistema alimentare più sostenibile. Messaggi tradotti da oggi nel museo multimediale per l’alimentazione e l'agricoltura. E’ il presidente Mattarella a inaugurarlo, con l'auspicio di far leva sulla conoscenza, per un mondo senza fame.

