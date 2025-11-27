Logo Tgcom24
IN SENATO

"Il futuro in movimento": il convegno della Fondazione Carli

La presidente liuzzo: "La gentilezza non è debolezza: è la forza di chi sceglie di non voltarsi dall'altra parte"

di Patrizia Fontana
27 Nov 2025 - 19:56
01:07 

Da Caivano a San Basilio. Sulle strade della Gentilezza. A Roma il 28 novembre in Senato si terrà la convention della "Fondazione Carli" dal titolo "Il futuro in movimento, strategie per un’Italia protagonista". La presidente della Fondazione, Romana Liuzzo, presenterà il progetto "Caivano 3", per l'inclusione e rigenerazione sociale del quartiere romano di san basilio.