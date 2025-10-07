"Il Diavolo veste Prada" è di nuovo a Milano

Milano - Parigi - Milano. L'abbiamo vista, Anne Hathaway, di nero e fiamme vestita, alla sfilata di Balenciaga a Parigi. Oggi sappiamo che è già qui, nella capitale italiana della moda perché qui, come si sa, si gira. Oggi le riprese in un noto locale ri-eccola Anne Hataway in un momento di pausa pre-ciak. Colpo di scena in tailleur blu elettrico.. è arrivata lei: Donatella Versace. Una giornata intensa tra macchine da presa, sfondi, riflettori, luci...quadrilatero off limits. Tra via Montenapoleone e Palazzo Parigi, quartier generale della produzione, è tutto un susseguirsi di strade chiuse al traffico, via vai di tecnici, pannelli neri montati lungo la strada...Smartphone puntati e sguardi in cerca di vip. I fan entusiasti non vedono l'ora di sbirciare qualche secondo delle riprese ...e ammirare i protagonisti di questa pellicola che è ormai un cult. I rumors tra coloro che sono appostati da giorni è che Meryl Streep abbia preso un giorno 'off' per concedersi, neanche a dirlo, un pomeriggio di shopping. E così, dopo le riprese a sorpresa durante una sfilata di dolce e gabbana, Milano è di nuovo in subbuglio con le sue boutique, gli showroom e tante celebri location, la città è il cuore della nuova ambientazione Europea...tra i ciak della settimana c'è una tappa prevista anche al Duomo ...tutto è pronto a trasformarsi in un momento cinematografico memorabile...