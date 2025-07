"I suoi balli provocanti incitano al vizio", il video della danza di Linda Martino

"Ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio". Con questa accusa la danzatrice del ventre professionista Linda Martino - due milioni di follower nel paese nordafricano - è stata arrestata in Egitto alcune settimane fa e - secondo la decisione presa dal tribunale del Cairo - resterà in cella per altri 15 giorni. Una vicenda sulla quale la Farnesina vuole vedere chiaro.