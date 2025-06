"Hai 12 ore o ti mando all'inferno come i tuoi colleghi": la telefonata del Mossad

La telefonata dell'agente del Mossad, il controspionaggio israeliano, dura circa tre minuti. Parla quasi solo lo 007. E avvisa un alto comandante iraniano membro dei Guardiani della Rivoluzione: ha poche ore di tempo per fuggire con la famiglia. Un'esclusiva del Washington Post racconta le prime ore dell'attacco all'Iran del 13 giugno. L'agente segreto di Israele si esprime in farsi, con voce ferma e camuffata. "Chiamo da un Paese che due ore fa ha mandato all'inferno, uno dopo l'altro, Salami, Bagheri e Shamkhani. Hai 12 ore per andartene con tua moglie e tuo figlio, altrimenti sarai il prossimo della lista". Dall'altra parte del filo solo silenzio.