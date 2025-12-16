Logo Tgcom24
"Grande Fratello", svelato il primo "Superfinalista"

Durante la semifinale del reality, i finalisti hanno votato per mandare uno di loro già sul podio

16 Dic 2025 - 11:58
01:10 

Il "Grande Fratello" entra nella sua fase più calda. Il programma condotto da Simona Ventura ha emesso gli ultimi verdetti in visto della finalissima di giovedì 18 dicembre. A un passo dal traguardo, i finalisti sono stati chiamati a scrivere su un biglietto la propria preferenza, garantendo al più votato la possibilità di saltare i primi televoti della finale e chiudere l'esperienza del "Grande Fratello" direttamente sul podio.
La "Superfinalista", che dunque si garantisce già il podio finale, è Anita.