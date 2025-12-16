"Grande Fratello", svelato il primo "Superfinalista"

Il "Grande Fratello" entra nella sua fase più calda. Il programma condotto da Simona Ventura ha emesso gli ultimi verdetti in visto della finalissima di giovedì 18 dicembre. A un passo dal traguardo, i finalisti sono stati chiamati a scrivere su un biglietto la propria preferenza, garantendo al più votato la possibilità di saltare i primi televoti della finale e chiudere l'esperienza del "Grande Fratello" direttamente sul podio.

La "Superfinalista", che dunque si garantisce già il podio finale, è Anita.