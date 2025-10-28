"Grande Fratello", scontro totale tra Domenico e la fidanzata Valentina: "Ti stai innamorando di Benedetta"

La quinta puntata del "Grande Fratello" si rivela particolarmente intensa per Domenico D'Alterio, nuovamente accusato dalla fidanzata Valentina per l'atteggiamento troppo complice con Benedetta Stocchi. L'appuntamento in onda lunedì 27 ottobre prende il via proprio dall'intervista rilasciata dalla compagna del concorrente a Simona Ventura: "La mia rabbia è dettata da questi nove anni insieme, perché ho la certezza di amarlo ma non ho le stesse sicurezze da lui", esordisce Valentina nella clip, spiegando come il loro rapporto sia iniziato tra numerose difficoltà.