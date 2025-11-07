"Grande Fratello", scatta il bacio tra Jonas e Anita

Al "Grande Fratello" arriva il bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Durante l'esperienza nella Casa, i due concorrenti hanno mostrato una complicità emersa giorno dopo giorno, al punto da far sognare i fan attraverso l'hashtag #jonita. L'iniziativa per arrivare al tanto atteso gesto arriva proprio dai follower, che venerdì 7 novembre hanno dedicato alla coppia il primo aereo di questa edizione del "Grande Fratello".