"Grande Fratello", Rasha ammette l'interesse per Omer: "Ha qualcosa in più degli altri, però..."

La quinta puntata del "Grande Fratello" punta i riflettori sull'intesa crescente tra Rasha Younes e Omer Elomari. Come ricostruito nella clip in onda durante l'appuntamento di lunedì 27 ottobre, i due concorrenti hanno creato un legame fatto di sguardi, parole non dette e gesti che fanno emergere tanta chimica ma anche tanta prudenza.

La ragazza ha rimarcato le attenzioni che le sta confermando il concorrente, considerato un punto di riferimento nella Casa. Allo stesso tempo, però, Rasha ammette di sentirsi frenata e di voler lasciare che la loro conoscenza possa proseguire in modo naturale.