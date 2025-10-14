Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Il chiarimento

"Grande Fratello", Omer e Jonas dopo la rissa sfiorata: "Non ci capiamo"

Dopo le tensioni degli scorsi giorni, i due concorrenti provano a chiarirsi

14 Ott 2025 - 12:55
01:33 

Dopo le tensioni e la rissa sfiorata nei giorni scorsi, al "Grande Fratello" arrivano prove di distensione tra Omer e Jonas. Durante la puntata in onda lunedì 13 ottobre, i due concorrenti sono stati invitati in Superled per spiegare quanto accaduto e provare a chiarirsi.
Il primo a prendere la parola è Jonas: "Non riesco ad avere un canale di comunicazione con lui. Non lo giudico e non so il suo vissuto, lo rispetto come persona e penso che sia una persona intelligente. Semplicemente non mi ci trovo al momento e penso sia un po' brusco nei modi".
"Come ha fatto lui con me, così io ho parlato male di lui, non gli do la colpa per questo - ha replicato Omer -. Abbiamo fatto un casino, non è stato bello e mi vergogno di vedere quello che è successo".