"Grande Fratello", la sorpresa di Claudio Amendola per Donatella: "Portami ai Cesaroni"

Claudio Amendola è stato protagonista della settima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 3 novembre in prima serata su Canale 5. L'attore romano, arrivato tra i casalinghi e le casalinghe, ha voluto fare una sorpresa ai concorrenti e in particolare a Donatella Mercoledisanto. Salutato da Simona Ventura come "l'emblema della romanità nel mondo", il protagonista di tantissimi film di successo è entrato nella Casa con un obiettivo: spingere Donatella a "liberarsi un po'". Sarà riuscito nel suo intento?