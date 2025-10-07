"Grande Fratello", la rabbia di Grazia Kendi: "A 8 anni ho subito degli abusi"

"Sono venticinque anni che vivo di angoscia". Grazia ha vissuto una settimana particolarmente impegnativa nella casa del "Grande Fratello". Un litigio con Domenico ha fatto uscire rivelazioni molto dolorose sul suo passato, come racconta in confessionale a Simona Ventura durante la puntata del 6 ottobre.Poi ha aggiunto: "Vuoi scommettere che se io Il secondo giorno li guardavo in faccia e dicevo 'ciao sono Grazia, a otto anni ho subito degli abusi sessuali e ho perso una causa a tredici anni', io quest'ora ero la preferita?". La rabbia e il dolore di Grazia sono stati accolti con comprensione e affetto dai casalinghi e dalle casalinghe, che si sono strette intorno a lei. "Sapevo che aveva dentro qualcosa di forte - è stato il commento di Donatella -, ma non pensavo così forte".