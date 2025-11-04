"Grande Fratello", la mamma di Rasha regala datteri a Omer in segno di affetto e stima

Rasha e Omer si sono avvicinati molto nella casa del “Grande Fratello” nelle ultime settimane. Ma Simona Ventura, per velocizzare la loro conoscenza, ha deciso di mandare un invito a una persona davvero speciale: la mamma di Rasha si è presentata a Omer portandogli in dono una confezione di datteri giordani in segno di affetto e stima, perché possa fare colazione insieme a sua figlia. La donna ha ringraziato il casalingo per il suo comportamento, elogiandone i valori e augurandogli il meglio.