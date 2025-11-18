"Grande Fratello", la compagna di Mattia entra nella Casa: il faccia a faccia con Grazia

Carlotta varca la Porta Rossa per confrontarsi con la concorrente, prima di riabbracciare il fidanzato
Durante la nona puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 17 novembre su Canale 5, Mattia Scudieri viene a conoscenza delle vere intenzioni di Carlotta, la sua compagna. Prima di poterla riabbracciare, però, il giovane ha assistito al confronto tra la fidanzata e Grazia, che non gli ha mai nascosto il suo interesse.
"Hai messo il gioco prima dei sentimenti", è la prima accusa che Carlotta rivolge proprio a Grazia, convinta che la concorrente l'abbia "screditata per arrivare all'obiettivo".