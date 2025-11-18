Logo Tgcom24
"Grande Fratello", la compagna di Mattia entra nella Casa: il faccia a faccia con Grazia

Carlotta varca la Porta Rossa per confrontarsi con la concorrente, prima di riabbracciare il fidanzato

18 Nov 2025 - 11:45
01:36 

Durante la nona puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 17 novembre su Canale 5, Mattia Scudieri viene a conoscenza delle vere intenzioni di Carlotta, la sua compagna. Prima di poterla riabbracciare, però, il giovane ha assistito al confronto tra la fidanzata e Grazia, che non gli ha mai nascosto il suo interesse.
"Hai messo il gioco prima dei sentimenti", è la prima accusa che Carlotta rivolge proprio a Grazia, convinta che la concorrente l'abbia "screditata per arrivare all'obiettivo".