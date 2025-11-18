"Grande Fratello", la compagna di Mattia entra nella Casa: il faccia a faccia con Grazia

Durante la nona puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 17 novembre su Canale 5, Mattia Scudieri viene a conoscenza delle vere intenzioni di Carlotta, la sua compagna. Prima di poterla riabbracciare, però, il giovane ha assistito al confronto tra la fidanzata e Grazia, che non gli ha mai nascosto il suo interesse.

"Hai messo il gioco prima dei sentimenti", è la prima accusa che Carlotta rivolge proprio a Grazia, convinta che la concorrente l'abbia "screditata per arrivare all'obiettivo".