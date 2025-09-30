"Grande Fratello", l'ingresso in studio di Simona Ventura

Lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del "Grande Fratello". A fare gli onori di casa ci ha pensato Simona Ventura, per la prima volta alla guida del reality show. "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la Porta Rossa. E da quel momento la televisione cambiò per sempre - ha esordito la conduttrice -. Sono passati 25 anni. 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di molti di noi. E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo "Grande Fratello" che comincia da qui, tutti uniti, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!".