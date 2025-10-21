"Grande Fratello", Ivana parla del suo percorso di transizione

Al "Grande Fratello" è tempo di condivisione, lacrime e belle sorprese per Ivana Castorina. Durante la quarta puntata del reality, in onda lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, la concorrente è stata chiamata in confessionale per tornare sul suo percorso di transizione, che l'ha vista affermarsi come donna dopo essere nata con un'identità di genere maschile che non sentiva sua, decidendo dunque di condividere il suo passato con tutta la Casa.