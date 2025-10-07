"Grande Fratello", Francesca in lacrime mentre parla di suo figlio Simone: "Lui non mi lascia mai"

"Lui non mi lascia mai". Con queste parole, cariche di emozione, Francesca racconta il rapporto con il figlio Simone, spiegando come il loro sia un legame indissolubile e prezioso, sia nella vita sia nella Casa del "Grande Fratello". Durante la seconda puntata del reality, in onda lunedì 6 ottobre, la donna è tornata sulla storia d'amore con l'ex marito, arrivando alla separazione. "Tanti matrimoni possono finire, però sapere che i miei figli soffrono inevitabilmente fa star male anche me", ha raccontato.