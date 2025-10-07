Logo Tgcom24
"Grande Fratello", Francesca in lacrime mentre parla di suo figlio Simone: "Lui non mi lascia mai"

Il legame forte che unisce mamma e figlio nella Casa

07 Ott 2025 - 13:13
01:38 

"Lui non mi lascia mai". Con queste parole, cariche di emozione, Francesca racconta il rapporto con il figlio Simone, spiegando come il loro sia un legame indissolubile e prezioso, sia nella vita sia nella Casa del "Grande Fratello". Durante la seconda puntata del reality, in onda lunedì 6 ottobre, la donna è tornata sulla storia d'amore con l'ex marito, arrivando alla separazione. "Tanti matrimoni possono finire, però sapere che i miei figli soffrono inevitabilmente fa star male anche me", ha raccontato.

