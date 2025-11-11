Al "Grande Fratello", Domenico scopre di essere stato lasciato da Valentina. Durante la puntata in onda lunedì 10 novembre, il concorrente è stato invitato da Simona Ventura a leggere le parole della sua compagna, con cui era legato da nove anni. Quest'ultima non ha digerito il comportamento del concorrente nel corso del reality, soffermandosi in particolare sul rapporto instaurato con Benedetta.

Così, dopo essere esposta più volte invitandolo a rispettare la loro storia d'amore, lunga ben nove anni, Valentina ha deciso di prendere una decisione che sembra irrevocabile.