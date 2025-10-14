Logo Tgcom24
"Grande Fratello", Domenico ripreso dalla compagna: "Pretendo rispetto"

Valentina arriva nella casa per un confronto con il fidanzato, a suo dire troppo vicino a Benedetta

14 Ott 2025 - 12:38
01:39 

Al "Grande Fratello" è già tempo di confronti. Dopo quello tra Jonas e Omer, durante la terza puntata del reality anche Domenico ha avuto un faccia a faccia molto deciso con la compagna Valentina. La ragazza si è presentata nella Casa per far notare il rapporto che si è instaurato tra il fidanzato e Benedetta. "A me tutto questo sembra Temptation Island - ha esordito, chiedendo al compagno maggiore rispetto.