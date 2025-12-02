Logo Tgcom24
"Grande Fratello", dal Kosovo arriva Dolce per movimentare la Casa

Tra i casalinghi e le casalinghe arriva un ciclone: cambierà gli equilibri?

02 Dic 2025 - 11:28
00:56 

Un ciclone dall'est arriva al "Grande Fratello". Si chiama Dolce Dona ed è la concorrente del Big Brother VIP Kosova che ha già conquistato il cuore dei casalinghi: trent'anni, origini albanesi e una parte dell'infanzia vissuta in Italia, dettaglio che l'ha resa subito familiare anche al pubblico italiano.
"Ragazzi, siete bellissimi" commenta Dolce, entrando con un sorriso, per poi aggiungere con tono scherzoso: "Dovete essere meno gelose, ragazze".