"Grande Fratello", Benedetta saluta Domenico: "Se è amore?..."

Il saluto della concorrente dopo l'eliminazione
"C’è sintonia, l'ho sempre detto", risponde Benedetta in studio alla domanda insistente di Simona Ventura che le chiede se la sua relazione con Domenico nella casa del "Grande Fratello" possa definirsi amore. Ma le sue parole non convincono gli opinionisti.
