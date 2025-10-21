"Grande Fratello", Anita Mazzotta torna nella Casa dopo la scomparsa della madre: "Qui per volontà sua"

Anita Mazzotta torna nella Casa del "Grande Fratello" ed è più determinata che mai a riprendere la sua esperienza nel reality. Durante la quarta puntata, in onda lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, la tatuatrice ha nuovamente varcato la Porta Rossa dopo diversi giorni di assenza a causa di gravi motivi personali, legati alle condizioni di salute della madre. Qui, di fronte agli altri concorrenti, Anita ha potuto condividere le sensazioni e le ragioni che l'hanno spinta a riprendere il gioco, partendo da quanto anticipato in confessionale a Simona Ventura. "Sono di nuovo qui per volontà di mia madre, per volontà mia", ha anticipato prima di riabbracciare gli altri protagonisti della Casa.