Gaza, Trump: "Ora Israele fermi i bombardamenti"

"E' un giorno speciale, forse senza precedenti, non si tratta solo di Gaza ma della pace tanto attesa in Medio Oriente". Il presidente americano parla dallo studio ovale dopo l'accettazione - con riserve - del piano Trump da parte di Hamas: "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi e disponibili ad avviare negoziati sui dettagli ancora da definire. Ora Israele fermi i bombardamenti, ha chiesto subito Trump, cogliendo di sorpresa - dicono i media israeliani - il premier Netanyahu. In queste ore l'Idf ha avuto ordine di ridurre l'offensiva e di passare a operazioni esclusivamente difensive. L'esercito, però, ha avvertito la popolazione di non tornare ancora a Gaza City in attesa che si chiarisca meglio la situazione. Perché se da più parti si parla di progressi significativi - molti i leader internazionali che uno dopo l'altro hanno postato messaggi di speranza per un cessate-il-fuoco - restano le incognite sui punti che il movimento terrorista palestinese vorrebbe ridiscutere: Hamas non ha fatto alcun accenno al disarmo e alla presenza di una forza internazionale nella Striscia.