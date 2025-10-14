Gaza, Trump: "La fase due del piano di pace è iniziata"

"La fase due del piano di pace è iniziata" ha sentenziato Trump dall'Egitto. Dopo il rilascio degli ostaggi vivi, la scarcerazione dei detenuti palestinesi, l'entrata di aiuti umanitari a Gaza e lo stop ai bombardamenti si lavora per implementare la road map in 20 punti promossa da Stati Uniti, Qatar, Turchia ed Egitto. Non tutti i corpi senza vita dei 24 ostaggi ancora a Gaza sono stati riconsegnati ma il presidente Usa spinge perché si vada avanti con il piano. In queste ore si discute del Board of Peace, il consiglio della pace, che controllerà la Striscia a cui dovrebbe partecipare Tony Blair, ex premier britannico che però non piace a Hamas e ai palestinesi. Il suo posto nel board potrebbe essere preso da Al Sisi, il rais dell’Egitto, paese che fino al 1967 ha già controllato Gaza.

