"Film di Natale?" Immobile dice no: Jessica Melena sfida il marito

Siparietto divertente tra Jessica Melena e Ciro Immobile. La moglie dell'attaccante del Bologna ha chiesto al marito di guardare insieme un film di Natale, ma la risposta del calciatore è stata netta: niente atmosfere natalizie prima di Halloween. Jessica ha condiviso il momento sui social, mostrando la sua "protesta" ironica contro il rifiuto. Un botta e risposta che ha divertito i fan, confermando l'intesa e la complicità della coppia anche nei piccoli momenti quotidiani.