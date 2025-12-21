Logo Tgcom24
L'INIZIATIVA

"Fieri di noi - United 4 Children": un inno alla speranza

Il video della nuova canzone dei giovani pazienti oncologici della fondazione monzese, supportati da un gruppo di star del pop italiano

21 Dic 2025 - 18:12
